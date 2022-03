Inter, prosegue in lavoro ad Appiano Gentile: la dirigenza carica la squadra

L’Inter anche oggi si è riunita in allenamento ad Appiano Gentile per preparare l’importantissima sfida di UEFA Champions League contro il Liverpool. Come riportato dal Corriere dello Sport, era presente anche tutta la dirigenza al completo.

MOMENTO IMPORTANTE – L’Inter anche oggi si è allenata ad Appiano Gentile per preparare la sfida contro il Liverpool. A dimostrazione di quanto sia un periodo importante per l’Inter, la dirigenza al completo: Beppe Marotta, Piero Ausilio e Dario Baccin hanno seguito tutto l’allenamento, caricando e mostrato tutta la loro vicinanza alla squadra. Ogni piccolo dettaglio in questo momento può dare la carica giusta per provare l’impresa ad Anfield.

Fonte: Corriere dello Sport