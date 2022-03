Assogna: «Inter-Liverpool frustrante per la Serie A! Una cosa da sfruttare»

L’Inter martedì sfiderà il Liverpool ad Anfield nel match valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Paolo Assogna commenta ancora la sfida dell’andata, spiegando perché può essere considerata frustrante per tutto il calcio italiano. Di seguito le sue dichiarazioni a Sky Sport

SPECCHIO DELLA SITUAZIONE – L’Inter nella sfida di andata degli ottavi di Champions League con il Liverpool ha fatto un’ottima prestazione che comunque non è servita a nulla. Secondo Paolo Assogna, è frustrante per tutto il calcio italiano: «L’Inter ha fatto un’ottima partita, il Liverpool una partita sufficiente per un quarto d’ora ma è bastato per ristabilire le differenze tra Premier League e Serie A. È stata anche frustrante la vittoria del Liverpool per il calcio italiano perché una delle migliori squadre della Serie A tiene il ritmo del Liverpool, è sfortunata, ha il controllo del gioco ma alla fine sono bastati un paio di episodi alla squadra inglese per controllare la partita. Lo avevamo detto che questa partita avrebbe rappresentato la differenza tra due mondi calcistici e in quel quarto d’ora finale si è vista tutta».

PERFETTI – L’Inter secondo Assogna non ha alcun punto debole da sfruttare: «Su cosa se la deve giocare l’Inter? L’anno scorso il Liverpool giocò senza van Dijk e gli mancarono tutti i centrali difensivi insieme, qualche punto debole lo poteva avere. C’era una struttura difensiva traballante, quest’anno è solida difensivamente e non ci son punti deboli. Forse solo la difesa a volte alta ma l’Inter non ha un contropiedista come Lukaku. Punti deboli fatico a vederne, forse questo pressing che potrebbe essere meno intenso del solito e lasciare degli spazi ma stiamo raschiando il fondo del barile, cerchiamo punti di vantaggio che fatico a trovare. Quando abbiamo presentato questa partita abbiamo detto che l’Inter aveva pochissime possibilità perché nessuna italiana può mettere in discussione una delle migliori squadre della Premier League».