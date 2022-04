Inter, pochi cambi rispetto lo Spezia anche se un giocatore non al top – CdS

Pochi cambi di formazione per l’Inter di Simone Inzaghi rispetto la partita vinta contro lo Spezia. Tante conferme a centrocampo, anche se un giocatore secondo il Corriere dello Sport non è al meglio.

A CENTROCAMPO – Inter, la sensazione in vista del derby di oggi è che Simone Inzaghi non abbia intenzione di cambiare molto rispetto alla formazione che ha vinto a La Spezia perché ormai ha ritrovato una determinata struttura di squadra. Anche se qualcuno, come nel caso di Denzel Dumfries, è un po’ stanco. L’olandese anche se non al top, resta comunque in vantaggio sulla fascia destra rispetto Matteo Darmian. Il resto della mediana è “fatto” ovvero Barella, Brozovic, Calhanoglu e Perisic.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti

