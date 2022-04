Inter-Milan, l’ultimo derby stagionale vale la finale e un conto da presentare

Inter-Milan si giocherà alle ore 21. Il ritorno delle semifinali di Coppa Italia (0-0 all’andata) è il quarto e ultimo derby di questa stagione, forse il più importante: visti i precedenti è d’obbligo invertire la rotta.

DENTRO O FUORI – Inter-Milan assegna il primo posto nella finale di Coppa Italia dell’11 maggio, ma non solo. Col Napoli che ieri si è fatto fermare al 91′ dalla Roma la corsa per vincere la Serie A sembra ormai ridotta alle due milanesi, ed è chiaro che il risultato di stasera darà almeno un boost psicologico per il finale di campionato. Il 5 febbraio questo vantaggio se l’è preso il Milan, con la rimonta in tre minuti firmata Olivier Giroud. Su tre derby in stagione l’Inter non ne ha vinto neanche uno, pur facendo complessivamente meglio. Non avendo altri risultati (c’è ancora la regola del gol doppio in trasferta…) per i nerazzurri è il momento di presentare il conto e prendersi quanto non è arrivato negli altri.

I MIGLIORI O QUASI – Al derby Inter-Milan Simone Inzaghi arriva col gruppo al completo. Nelle ultime due partite hanno giocato titolari Joaquin Correa ed Edin Dzeko, ma il subentro di Lautaro Martinez a La Spezia ha rilanciato il Toro. Dovrebbe esserci lui col bosniaco, anche se sembra la coppia che si sposa meno per caratteristiche. Rientra Stefan de Vrij, nessun problema per Alessandro Bastoni dopo il cambio del Picco. Ancora attesa per Robin Gosens, finora frenato da un super Ivan Perisic. Nel Milan Stefano Pioli recupera Davide Calabria e proverà a schermare Marcelo Brozovic (vedi articolo). Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida. Dalle 19.30 il vero countdown a Inter-Milan: collegamenti in diretta con l’inviato al Meazza, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta TV e streaming (vedi articolo).