Calabria ci sarà e Pioli tenta un altro recupero! Kalulu confermato – CdS

Calabria praticamente recuperato, Stefano Pioli in queste ore studierà l’undici migliore per contrastare l’Inter, partendo dallo 0-0 dell’andata. Secondo il Corriere dello Sport, i rossoneri proveranno anche a recuperare un altro difensore last minute.

RECUPERI – Davide Calabria è recuperato e dunque a disposizione di Stefano Pioli in vista di Inter-Milan in programma stasera, ma la disponibilità completa arriverà solo nel corso della rifinitura di oggi a Milanello. La sua presenza da titolare a destra, dunque, rimanda Kalulu al centro della difesa a far coppia con Tomori. Inoltre, sempre in difesa, Stefano Pioli proverà a recuperare anche Alessio Romagnoli, al massimo per la panchina.

Fonte: Corriere dello Sport – Adriano Ancona

