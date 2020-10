Inter-Parma: allenamento decisivo per Sanchez, sarà a disposizione? – Sky

Alexis Sanchez Inter

Alexis Sanchez è ancora alle prese con l’ultimo problema rimediato con la sua nazionale. L’attaccante cileno si allenerà tra poco e dall’allenamento di oggi si saprà se potrà essere a disposizione per Inter-Parma di sabato. Il punto di Andrea Paventi per “Sky Sport”

LE CONDIZIONI DI SANCHEZ – Paventi riferisce le condizioni di Alexis Sanchez in vista di Inter-Parma di sabato pomeriggio: «Sta un pochino meglio, meno affaticato. L’allenamento inizierà tra qualche minuto e sarà importante capire se potrà essere in panchina. Sta meglio, non è al top. E’ tornato penalizzato dalla nazionale, va gestito. Fa fatica a non risentire di qualcosa sulle tre partite. Fa fatica a trovare continuità. Conte si augura molto che possa essere il terzo, con gol e assist di Sanchez potrebbe far rifiatare Lukaku».