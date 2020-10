Inter, Pinamonti via a gennaio? Scelto l’eventuale sostituto...

Inter, Pinamonti via a gennaio? Scelto l’eventuale sostituto – SM

Andrea Pinamonti potrebbe lasciare l’Inter nel mercato di gennaio. Per l’attaccante possibile un nuovo prestito, mentre i nerazzurri cercano un sostituto, c’è un preferito da Conte

Andrea Pinamonti, tornato all’Inter nell’ultimo mercato estivo, potrebbe presto lasciare di nuovo i nerazzurri. Secondo “Sport Mediaset” l’attaccante potrebbe tornare sul mercato in gennaio verso un nuovo prestito. Per prendere il suo posto in rosa il preferito da Conte sarebbe Gervinho. Il tecnico vuole infatti un giocatore veloce capace di variare gli schemi offensivi e ha individuato nell’ivoriano l’elemento ideale.