Inter, oggi ripresa degli allenamenti: atteso anche Acerbi, le novità

Per l’Inter riaprono i cancelli della Pinetina. Oggi primo allenamento dopo la partita col Napoli, con anche Acerbi atteso fra poco: ne parla Barzaghi a Sky Sport 24.

RIPARTENZA – In collegamento da Appiano Gentile, Matteo Barzaghi va sulla ripartenza: «Oggi pomeriggio l’Inter torna ad allenarsi, coi calciatori che non sono in nazionale. Compreso Francesco Acerbi, che riprenderà il lavoro sul campo. Poco fa ho visto Stefano Sensi e Raffaele Di Gennaro, domani Acerbi da qui parlerà con la Procura Federale. Credo che, entro la ripresa del campionato, si arriverà a un nuovo comunicato con la decisione su quanto accaduto. A parte questo l’Inter deve prendere questa sosta per le nazionali per ripartire, dopo una stagione esaltante ma con le ultime due settimane di fatica. Deve mantenere fermo quanto fatto e ritrovare freschezza per le prossime partite».