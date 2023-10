Inter, oggi ripresa degli allenamenti: -10 al Torino senza i nazionali

L’Inter oggi torna al lavoro: i cancelli di Appiano Gentile si riaprono per il (ridottissimo) gruppo della prima squadra. Mancano dieci giorni alla partita col Torino, che farà riprende la Serie A dopo la sosta.

SI RIPARTE – A quattro giorni dal rovinoso pareggio col Bologna l’Inter torna al lavoro. Lo farà oggi ad Appiano Gentile, con la ripresa degli allenamenti. Si comincia già a pensare alla sfida col Torino della nona giornata di Serie A, in programma sabato 21 alle ore 18 all’Olimpico, ma Simone Inzaghi potrà farlo solo con un gruppo ridotto di giocatori. Sono ben sedici i convocati dell’Inter partiti per rispondere alla chiamata delle rispettive nazionali, situazione che riduce all’osso la rosa rimasta in Italia. In otto potranno allenarsi da oggi, più l’infortunato Marko Arnautovic che prosegue nel suo percorso di recupero. Per Torino-Inter ovviamente non ci sarà, il rientro è atteso solo dopo la sosta di novembre. Per tutta la settimana ci sarà un programma ridotto, con l’utilizzo di tanti giovani soprattutto della Primavera. Poi, dall’inizio della prossima, il graduale rientro di tutti i nazionali. Ma per vedere Carlos Augusto, Lautaro Martinez e Alexis Sanchez, che giocheranno martedì notte in Sud America, l’Inter dovrà aspettare fino a non prima di giovedì prossimo.