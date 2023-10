Inter in giro per il mondo. Emergenza rientri dalle Nazionali

L’Inter come di consueto viaggia in giro per il mondo durante la sosta per le Nazionali. Tanti sono i giocatori convocati, precisamente 16. Preoccupano i rientri prima della giornata di campionato.

ITALIA – Le convocazioni dalle Nazionali non portano mai buone notizie per l’Inter. I giocatori che partono sempre tanti, forse troppi per poter lavorare ad Appiano Gentile. Sono in pochi ad essere rimasti a Milano, Simone Inzaghi tornerà ad allenarli proprio domani. 16 giocatori sono invece partiti: addirittura 6 per l’Italia. Nicolò Barella, Francesco Acerbi, Matteo Darmian, Davide Frattesi, Federico Dimarco e Alessandro Bastoni. Fortunatamente gli impegni della squadra di Luciano Spalletti non arrivano in ritardo, perché l’ultimo sarà martedì prossimo con l’Inghilterra. Ci sarà tempo per rivederli nei campi di allenamento con lo staff del tecnico nerazzurro.

Inter, questione sosta

PROBLEMA – La questione riguarda ovviamente i sudamericani. La notizia positiva è che Juan Cuadrado ha scelto di non partire con la Colombia in modo tale da recuperare a pieno dall’infortunio. Quella negativa fa riferimento però all’uomo più importante della rosa: Lautaro Martinez. L’attaccante, convocato dall’Argentina di Lionel Scaloni, giocherà la sua ultima partita prima di rientrare il 18 ottobre. I giorni per tornare a Milano e allenarsi sono veramente pochi, oltre a lui si aggiungono Alexis Sanchez e Carlos Augusto. Uno col Cile il 17, l’altro col Brasile 18, saranno comunque chiamati in causa e torneranno più tardi rispetto ai giocatori europei. Dopo il pareggio con il Bologna non ci voleva affatto la sosta.