Criscitiello: «Conte in Italia? All’Inter non torna, futuro per due»

Conte torna d’attualità in questa sosta per le nazionali, viste le voci che lo accostano al Napoli in caso di esonero di Garcia. Sulla possibilità si è espresso Criscitiello a Sportitalia Mercato, escludendo un ritorno all’Inter.

DI RITORNO – Michele Criscitiello analizza la posizione di uno dei nomi più discussi di giornata, che peraltro ha parlato in serata: «Anche Antonio Conte forse ha intenzione di voler tornare in Italia. Alla Juventus non può tornare, all’Inter non torna, il Milan sta viaggiando molto bene e dobbiamo escluderla. Potrebbe restare un futuro o Roma o Napoli. Però Conte, l’abbiamo capito, non vuole andare in Arabia Saudita perché è una persona intelligente. Magari fra due anni ci litighi, ma ora ti serve: gli dai cinquanta milioni lordi in tre anni, meglio darli a Conte che darne molti meno a Rudi Garcia che nel frattempo sta ammazzando il patrimonio. Poi li recuperi coi giocatori».