Orsato: «Zanetti, meraviglia di capitano! Esempio di educazione»

Orsato non ha dubbi su Javier Zanetti, storico capitano e oggi vicepresidente dell’Inter. Esempio di correttezza ed educazione

MERAVIGLIA − Daniele Orsato definisce Javier Zanetti “quella meraviglia di capitano”: «Conosco anche giocatori che in campo sono una cosa e fuori dal campo un’altra, tosti in partita, simpaticissimi e alla mano nella vita di tutti i giorni. De Rossi era uno che ti dava del filo da torcere, ma se lo incontravi fuori e ci facevi due chiacchiere scoprivi un ragazzo diverso… I calciatori di oggi sono più facili da dirigere. L’Inter di Mou, quella del triplete, aveva Cambiasso, Stankovic e quella meraviglia di capitano».

ESEMPIO − Riferimento per Orsato: «Vado nelle scuole a insegnare educazione alle regole e porto sempre l’esempio di Zanetti. Che mi diceva “Orsato, non si preoccupi, anche se ha sbagliato, vada avanti per la sua strada”. È il giocatore che più rimpiango».

EX ARBITRI − Orsato sugli ex arbitri che lavorano in alcune squadre e in TV per istruire i giocatori sugli atteggiamenti da tenere in campo: «Ci sono brave persone, Maggiani alla Juve, Schenone all’Inter. E poi Bergonzi, Saccani in tv».

Fonte: Corriere dello Sport – Ivan Zazzaroni