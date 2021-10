Inter, oggi riposo. Gli allenamenti riprendono domani in vista della Lazio – CdS

Inter, oggi come riportato dal Corriere dello Sport, giorno di riposo per i nerazzurri allenati da Simone Inzaghi. La squadra tornerà ad allenarsi domani.

ALLENAMENTI – L’Inter ieri ha concluso la settimana di lavoro senza i nazionali con una partitella a ranghi misti con la Primavera allenata da Cristian Chivu, sotto gli occhi attenti di Piero Ausilio e Dario Baccin. Oggi riposo concesso da Simone Inzaghi, gli allenamenti riprenderanno domani, per preparare l’importante sfida di sabato 16 ottobre alle 18 contro la Lazio. Settimana importante, inoltre, per verificare le condizioni dei nazionali sudamericani che faranno ritorno in Italia soltanto poche ore prima del match.

Fonte: Corriere dello Sport