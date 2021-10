Per Dzeko altra gara da titolare, al centro dell’attacco in Kazakistan-Bosnia

Dzeko ha giocato un’altra gara da titolare, stavolta con la sua Bosnia contro il Kazakistan. Il centravanti ha disputato una prova da nove moderno.

SUPER LAVORO – Altra gara da titolare per Dzeko. Altra gara da 90 minuti. Altra gara passata da riferimento offensivo. In Kazakistan-Bosnia insomma solita musica per l’attaccante dell’Inter, che sta vivendo un inizio di stagione da ultramaratona. Il numero 11 ha sfiorato il gol ed è entrato attivamente nell’azione del 2-0.

PROVA DI SPESSORE – Dzeko, come detto, è stato il riferimento offensivo della Bosnia. I suoi tocchi totali sono 44, e li potete vedere il questa grafica di Whoscored:

Si è proposto a tutto campo e in area ha prodotto ben 9 tiri. Al suo attivo anche 27 passaggi, 6 duelli aerei e 3 dribbling. Questa è la sua heatmap presa sempre da Whoscored:

Oltre a proporsi per aiutare il gioco, si vede bene che il bosniaco è andato a riempire l’area ogni volta che gli è stato possibile. Una prova da centravanti moderno.