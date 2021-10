Lucca per l’Inter? Altre opzioni più accreditate, ma ancora presto – SI

Lucca, giovane attaccante del Pisa, è capocannoniere della Serie B con sei gol in sette giornate. Si è parlato in questi giorni di possibilità Inter per lui, ma secondo Alfredo Pedullà a Sportitalia è ancora presto per valutare un trasferimento.

IL NOME NUOVO – Lorenzo Lucca, attaccante classe 2000 del Pisa, ha fatto molto parlare di sé di recente. Oltre ai sei gol in Serie B, con i toscani primi in classifica, è pure convocato con l’Italia Under-21. Sulle voci che riguardano l’Inter e altre squadre si esprime Alfredo Pedullà: «Intanto il Pisa ha specificato che loro, giustamente, quest’anno sono ambiziosi. Partirà una corsa che presumibilmente sarà per giugno, poi se qualcuno lo prenderà ora per luglio è un altro paio di maniche. La Juventus potrebbe avere una corsia legata al fatto che l’ha portato Claudio Chiellini (direttore sportivo del Pisa e fratello di Giorgio, ndr) però dipende dagli altri incastri. Poi ci sono le società che cercano attaccanti giovani, come Milan e Fiorentina, ma al momento siamo solo nel campo delle ipotesi».