Inter-Napoli, seduta di allenamento mattutina per gli azzurri di Spalletti

ALLENAMENTO − Si avvicina il grande confronto di San Siro tra Inter e Napoli, valido per la tredicesima giornata di Serie A. La squadra di Luciano Spalletti si è ritrovata questa mattina al Konami Training Center per preparare la sfida di domenica (ore 18.00). Per gli azzurri, lavoro sia di attivazione fisica che tattica sul campo. In particolare, quattro giocatori rientrati dagli impegni nazionali, Lorenzo Insigne, Alex Meret, Giovanni Di Lorenzo e Piotr Zielinski hanno fatto lavoro in gruppo e personalizzato. Seduta personalizzata in campo anche per Kevin Malcuit.