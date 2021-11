Gilardi: «Inter, orgogliosa di difenderne i colori. Ricordo due momenti»

Astrid Gilardi ha rinnovato il contratto con l’Inter Women (vedi comunicato). Il portiere nerazzurro ha rilasciato a Inter TV parole di amore nei confronti del club nerazzurro. Due i ricordi più belli

GIORNATA − Gilardi è entusiasta del rinnovo con l’Inter: «Giorno importante per me perché sono molto orgogliosa di difendere questi colori e di far parte di questo grande club. Spero di togliermi tante soddisfazioni e di continuare più a lungo possibile con questo percorso».

LAVORO − Gilardi non vuole però fermarsi: «Sono molto contenta del percorso che ho avuto e che sto facendo. Essendo tanto giovane, so che c’è ancora tanto da lavorare. Spero di continuare così e crescere sempre di più».

RICORDI − Gilardi ha in mente due momenti: «In mente ne ho due: uno con la Prima squadra e uno con la Primavera. Con la Prima squadra, il ricordo più bello è il primo Derby che abbiamo giocato e vinto perché ero anche titolare ed è stata una grande soddisfazione. Con la Primavera, invece, due anni fa contro la Roma in finale scudetto ho tirato e segnato l’ultimo rigore».

NAZIONALE − Sulla convocazione nell’Italia, Gilardi ringrazia l’Inter: «Molto importante perché è un grande club che mi ha permesso di crescere molto. Devo ringraziare i miei mister dei portieri e della squadra nonché le mie compagne che mi hanno sempre aiutata. Hanno fatto, secondo me, un grande lavoro».