Sala: «Con Moratti rapporto cordiale ma tenere aperto San Siro costa»

Il sindaco di Milano Beppe Sala, dopo le parole di ieri nei confronti dell’ex presidente dell’Inter Moratti (vedi dichiarazioni), ha voluto precisare ancora una volta le difficoltà relative allo stadio San Siro

SAN SIRO − Le parole di Sala su Moratti e sullo stadio Giuseppe Meazza: «Io con Massimo Moratti ho un rapporto talmente cordiale, ieri sera ci siamo visti nella serata in memoria di Gino Strada, e ci siamo salutati super affettuosamente, quindi le battute sono le battute. Dopo questo percorso durato due anni ci mancherebbe che ora, dopo aver preso una decisione, io cambi idea. Rimane il fatto che, se non si fa lo stadio nuovo, tenere aperto San Siro costa un sacco di soldi. E io la macchinetta per stampare i soldi non ce l’ho. E ci mancherebbe altro che penalizzassi la povera gente che ha bisogno di nostre attenzioni per la questione di San Siro».

Fonte: Calcio e finanza