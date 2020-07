Inter-Napoli, i convocati di Gattuso: confermato il forfait di Manolas

Inter-Napoli è alle porte e Gennaro Gattuso ha comunicato i convocati in vista della partita di domani. Il tecnico dei partenopei dovrà fare a meno di Kostas Manolas per infortunio. Mancherà anche Mertens, mentre è presente Milik al centro dell’attacco. Di seguito l’elenco completo dei convocati per Inter-Napoli pubblicato dal sito ufficiale del club partenopeo

I CONVOCATI – Alcune assenze importanti per Gattuso in vista della partita contro l’Inter, soprattutto in difesa e in attacco. Ecco l’elenco completo: Ospina, Meret, Karnezis, Di Lorenzo, Mario Rui, Malcuit, Luperto, Ghoulam, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj, Allan, Zielinski, Elmas, Younes, Fabian Ruiz, Demme, Lobotka, Callejon, Lozano, Insigne, Milik, Politano.