Serie A, Giudice Sportivo 36ª giornata: Roma-Fiorentina omologata

Ieri in Serie A ci sono state forti polemiche per Roma-Fiorentina, a seguito del rigore assegnato ai giallorossi nonostante un precedente tocco dell’arbitro. Il Giudice Sportivo e la Procura Federale non hanno ritenuto ci fossero gli estremi per l’errore tecnico, quindi la partita è omologata.

I PROVVEDIMENTI – Sono dodici i calciatori squalificati dal Giudice Sportivo per la penultima giornata di campionato. Fra questi due salteranno Inter-Napoli di domani sera, Roberto Gagliardini nei nerazzurri e Dries Mertens nei partenopei. Per Roma-Fiorentina, oltre all’omologazione del risultato, nessuna sanzione per i tesserati viola nonostante si siano sentite chiaramente diverse bestemmie: una scelta in controtendenza con le prime giornate dopo la ripresa, dove per esempio Milan Skriniar aveva pagato con due turni aggiuntivi contro il Sassuolo. Questi i provvedimenti integrali dopo la trentaseiesima giornata di Serie A.

SQUALIFICATI 36ª GIORNATA SERIE A

Una giornata: Rafael Toloi (Atalanta), Rodrigo Palacio (Bologna), Daniele Dessena (Brescia), Nahitan Nandez (Cagliari), Roberto Gagliardini (Inter), Adrien Rabiot (Juventus), Andrea Rispoli (Lecce), Dries Mertens (Napoli), Morten Thorsby (Sampdoria), Tomas Rincon (Torino), Jens Stryger Larsen (Udinese), Amir Rrahmani (Verona)

DIFFIDATI 36ª GIORNATA SERIE A

Tredicesima ammonizione: Gianluca Mancini (Roma)

Nona ammonizione: Nikola Milenkovic (Fiorentina), Miralem Pjanic (Juventus)

Quarta ammonizione: Andrea Papetti (Brescia), Rachid Ghezzal (Fiorentina), Lucas Biglia (Milan), Lorenzo Tonelli (Sampdoria), Andrea Belotti (Torino)