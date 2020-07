Paventi: “Inter, rimpianto Scudetto. Conte e il mercato: ecco cosa cerca”

Paventi fa il punto della situazione sul campionato di Serie A che sta per terminare. Il giornalista sottolinea le esigenze di Antonio Conte sul mercato e le prospettive possibili. Di seguito le sue dichiarazioni sull’Inter a SkySport24

CRESCITA E RIMPIANTI – Andrea Paventi parla della stagione nerazzurra: «Ci sono motivi di rimpianto per l’Inter anche perché i numeri sono positivi: i tanti giocatori portati al gol, Lukaku, la difesa. Le basi per un progetto vincente sono state messe per la prossima stagione. Resta l’incapacità da parte della squadra nel momento in cui si richiede cinismo e maturità: nel chiudere le partite, nel fare filotto di vittorie. Da questo punto di vista, aiuta il lavoro, il mercato, anche conoscersi. Conte vuole un mix di esperienza e calciatori di grandi prospettive. Vedremo come la società gli verrà incontro da questo punto di vista: alcuni calciatori sono già stati presi, altri arriveranno».