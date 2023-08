Inter-Monza è già sold out, necessaria un’altra mossa – CdS

Si avvicina l’inizio del campionato di Serie A, che vede in programma Inter-Monza il 19 agosto a San Siro. Una partita con 60 mila biglietti già venduti e con un sold out già in vista. Tanto che, come riportato anche dal Corriere dello Sport, è necessario già aprire la vendita per la seconda gara in casa, contro la Fiorentina.

SOLD OUT – Tra cessioni, scadenze di contratto e nuovi arrivi, è cambiata tanto l’Inter. Ma ciò che non è cambiato è il supporto e l’amore incondizionato dei suoi tifosi. Dimostrato, ancora una volta, dalla presenza massiccia dei sostenitori sulle tribune di San Siro. Verso la partita con il Monza del 19 agosto – apertura della Serie A per le due squadre – il club ha infatti già venduto 60 mila biglietti. Con il sold out che è praticamente vicino. Per questo per l’Inter è arrivata la necessità di aprire già la vendita dei tagliandi per la partita successiva in casa, ovvero quella contro la Fiorentina in programma domenica 3 settembre.

Fonte: Corriere dello Sport, Giorgio Coluccia