Inter, mini tour de force in vista. Inzaghi sceglie gli stessi? – SM

Atalanta-Inter sabato alle ore 18: Simone Inzaghi è atteso da un mini tour de force in questa settimana. Tre partite prima della sosta, da Sport Mediaset viene definita la preparazione.

PREPARAZIONE – Scegliere in questo momento è complicato: tre partite nel giro di una settimana prima della sosta per chiudere in testa alla classifica di Serie A e quella di Champions League nel gruppo D. L’avversaria di domani sarà l’Atalanta, l’idea è quella di dare fiducia agli undici più utilizzati per Simone Inzaghi. I suoi titolari a partire da Francesco Acerbi, Federico Dimarco e la coppia d’attacco Marcus Thuram–Lautaro Martinez. I nomi potrebbero essere gli stessi anche con il Salisburgo vista l’occasione di qualificarsi matematicamente agli ottavi di finale con due giornate d’anticipo. Intanto in Austria tornerà probabilmente anche Marko Arnautovic, fuori per infortunio dalla trasferta di Empoli.