Inter-Milan, Tomori verso la convocazione. Dubbio Rebic per Pioli – TS

Inter-Milan andrà in scena domani alle 18. Stefano Pioli potrebbe riavere a disposizione Tomori. In dubbio, invece, la presenza di Ante Rebic

RITORNO – Inter-Milan è alle porte. Per il derby, Stefano Pioli, potrebbe avere a disposizione Fikayo Tomori. Il difensore inglese, reduce da un’operazione al menisco, è tornato a lavorare in gruppo e nella giornata di oggi dovrebbe sostenere l’allenamento di rifinitura con i compagni. In caso di sensazioni positive Pioli potrebbe decidere di gettarlo nella mischia dal 1′, altrimenti in campo, almeno dall’inizio, ci sarà la coppia Kalulu-Romagnoli. In dubbio Ante Rebic: il croato ha svolto lavoro personalizzato e non ha mai lavorato con i compagni nel corso della settimana. Anche per lui, la giornata di oggi, sarà decisiva.

Fonte: Tuttosport