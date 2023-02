Inter-Milan, Pioli pensa ad 11 difensivo! Ballottaggio in mezzo – Sky

Il Milan si prepara al derby contro l’Inter in programma domani sera. Peppe Di Stefano, in collegamento su Sky Sport, fornisce sulle possibili scelte del tecnico

DIFENSIVA – Pioli, in vista di Inter-Milan, prepara una formazione più difensiva. Le ultime da Peppe Di Stefano: «Tante ipotesi, complicato trovare la formazione del Milan. Pioli pensa ad una rivoluzione: se nelle precedenti partite si affidava alla qualità, adesso vuole una squadra più pragmatica e chiusa in difesa. Per provare a trovare un risultato che arrivi attraverso un sacrificio. Difesa sicura con Calabria, Kjaer, Kalulu e Theo Hernandez davanti a Tatarusanu. A centrocampo sicuri del posto Tonali e Krunic, per la terza maglia ballottaggio Messias-Pobega-Vranckx. In attacco pronti Saelemaekers, Giroud e Leao».