Inter-Milan, Inzaghi tiene tutti sulla corda! Lukaku scalpita – Sky

L’Inter sfiderà domani sera il Milan. Andrea Paventi, in collegamento su Sky Sport, fornisce le ultime sulle possibili scelte di Inzaghi in vista della sfida

SCELTE – L’Inter si prepara al derby col Milan, Da Andrea Paventi le ultime sulle possibili scelte di Inzaghi: «Inzaghi ha tenuto tutti sulla corda nell’allenamento di oggi. Ha sostenuto anche chi teoricamente partirà della panchina, tante alternanze e prove a coppie. Per arrivare domattina e arrivare le scelte definitiva. In difesa Skriniar ci sarà, Acerbi in vantaggio su De Vrij. A destra giocherà Darmian. Ci sono ottime possibilità di vedere gli stessi 11 scelti a Riyad. Lukaku? Carico, rimane l’unica incognita rispetto alle scelte di domani».