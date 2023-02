Bastoni, è tuo il sinistro da cui ripartire per superare il Milan. Essenziale

Alessandro Bastoni è uno degli uomini fondamentali dell’Inter di Simone Inzaghi. Il giocatore partirà da titolare anche domani contro il Milan (vedi probabile formazione), il suo sinistro è essenziale per il gioco proposto dal tecnico piacentino.

FASCIA – La fascia sinistra è centrale per le idee di Simone Inzaghi. Da quella particolare zona di campo dipende la manovra dell’Inter, la costruzione del gioco quando si è in possesso di palla. Questo è legato al fatto che ci sia la presenza di un calciatore estremamente tecnico in difesa: Alessandro Bastoni. Il giocatore classe 1999 è il sinistro che permette all’Inter di uscire dal pressing avversario, è l’uomo che aiuta anche in cabina di regia i suoi compagni. Federico Dimarco lo accompagna in quella porzione di campo ed è forse l’uomo più pericoloso della squadra nerazzurra. I suoi cross, così come quelli di Bastoni, sono una continua preoccupazione per le difese avversarie.

Bastoni, numeri da difensore?

NUMERI – 23 partite giocate, 5 assist fatti registrare tra Serie A, Champions League e Supercoppa Italiana. Nell’ultimo Derby di Milano, giocato inusualmente a Riad, Bastoni ha fornito un passaggio vincente per il gol di Edin Dzeko del momentaneo 2-0. Il calciatore italiano ha superato negli ultimi mesi l’inizio di stagione disastroso, di cui l’emblema è stata la sostituzione contro l’Udinese al minuto 30. Oggi Alessandro sta vivendo un periodo di ottima forma. Il difensore ha dimostrato di aver sopperito anche ad un suo grave problema: la marcatura. Contro il Milan Bastoni ha salvato ben due potenziali occasioni da rete, che potevano essere trasformate in gol da Olivier Giroud. L’attenzione è massima in fase di copertura, il suo apporto poi palla al piede non manca mai. Anche domani il difensore potrà essere protagonista, per tornare a vincere il Derby in campionato, cosa che non accade dai tempi di Antonio Conte.