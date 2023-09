Inter-Milan, per Pioli emergenza in difesa. Terapie Kalulu – TS

Il Milan non si avvicina nel migliore dei modi al derby contro l’Inter del 16 settembre. Diversi problemi fisici per i calciatori, soprattutto i difensori.

ASSENZE – Fikayo Tomori è squalificato, Pierre Kalulu si è fermato in allenamento e farà terapie. Giorno per giorno lo staff del Milan monitorerà la condizione del francese in vista del derby contro l’Inter. L’unico rimasto per giocare al fianco di Malick Thiaw è Simon Kjaer, che però ha disputato pochi minuti in questa prima parte di stagione. Il derby sarebbe la sua prima da titolare, contro il tarantolato Marcus Thuram e Lautaro Martinez potrebbe trovare difficoltà. Per quanto riguarda i francesi Theo Hernandez ieri non si è allenato per il secondo giorno di fila ma non dovrebbero preoccupare le sue condizioni. Olivier Giroud è già tornato a Milano ma il suo problema alla caviglia va gestito.

fonte: TuttoSport – Stefano Pasquino