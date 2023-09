Jannacci: «Io tifoso del Milan. Se mancasse Lautaro Martinez…»

Il cantante Paolo Jannacci ironizza in un breve intervento rilasciato per TuttoSport. Il milanista la tira pesantemente all’Inter prima del derby di sabato.

GUFO – Paolo Jannacci sa tutto: «Come vivo la settimana del derby? La vivo augurando agli interisti una grande vittoria. Perché intanto si sa già come finirà sabato sera: vinceranno il derby, vinceranno tutto. Loro sono i migliori. Papà per la passione che ci metteva si sentiva il Milan. Io non oso ad arrivare tanto. Io mi sento molto milanista quando si soffre. E quindi sono molto milanista. Soffriamo sempre. Lo Scudetto? Non buttiamo troppo cherosene sul fuoco. Non si dice nulla, non parliamo di stelle, stelline e nemmeno stellette. Guardiamo il cielo sì, poi se ne cade una… Il nostro allenatore è bravissimo. Tutti quelli che amano il Milan e ci mettono il cuore per me meritano grande rispetto. Prenderei qualcuno dall’Inter? Io non aggiungo e non tolgo nessuno. Ma se mancasse Lautaro Martinez…»

fonte: TuttoSport – LU.UCC.