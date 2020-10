Inter-Milan: Pioli conta su due recuperi, rebus Ibrahimovic – SM

Condividi questo articolo

Stefano Pioli Milan

Inter-Milan si disputerà dopo la sosta per le nazionali. Il tecnico rossonero Pioli conta di recuperare due giocatori e spera per Zlatan Ibrahimovic

Dopo la sosta per le nazionali il calendario di Serie A prevede il derby Inter-Milan. Secondo “Sport Mediaset” il tecnico rossonero Pioli conta di recuperare per la stracittadina gli infortunati Romagnoli e Rebic, che stanno recuperando dai loro problemi fisici. Diversa è la situazione di Zlatan Ibrahimovic, ancora positivo al covid: l’attaccante svedese sta bene, ma fino a quando non avrà due tamponi negativi non potrà tornare in gruppo.