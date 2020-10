Inter-Milan: Conte con la testa al derby, ma uomini contati – SM

Antonio Conte Inter

Inter-Milan sarà il big match della Serie A dopo la sosta per le Nazionali. Antonio Conte ci pensa già da questi giorni, anche se ha gli uomini contati causa nazionali

Dopo la sosta la Serie A avrà il derby Inter-Milan come big match. Sarà una sfida molto importante e l’Inter vorrà mantenere la sua lunga serie positiva nelle stracittadine. Secondo “Sport Mediaset” Antonio Conte è determinatissimo e vuole lavorare a fondo per la stracittadina fin da questi giorni, anche se dovrà fare i conti con la sosta per le Nazionali che hanno letteralmente decimato la rosa nerazzurra. Sono solo 8 i giocatori della prima squadra disponibili ad Appiano Gentile per Antonio Conte che dovrà attingere a piene mani dalla primavera.