Inter-Milan, le possibili scelte di Conte: Eriksen ago della bilancia – SM

Condividi questo articolo

Photo 192013189

Inter-Milan è in programma sabato alle 18:00. Antonio Conte deve fare i conti con numerose assenze. La formazione sembra quindi obbligata, ma il tecnico nerazzurro può optare per diverse soluzioni, soprattutto a centrocampo. Eriksen possibile “ago della bilancia”. Le ultime da “SportMediaset”

IN CAMPO – Inter-Milan è alle porte. Conte è alle prese con i numerosi casi di Covid, e le scelte, soprattutto in difesa sono abbastanza limitate. Handanovic in porta, con D’Ambrosio, de Vrij e Kolarov a comporre il terzetto difensivo. Piccola speranza di recupero per Bastoni, che prenderebbe il post del serbo ex- Roma. A centrocampo pronti Vidal, Barella ed Eriksen. Da capire il possibile ruolo del danese: in linea con gli altri due compagni o avanzato nella posizione di trequartista. In attacco confermati Lautaro Martinez, ancora a segno con l’Argentina, e Romelu Lukaku.