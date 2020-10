Italia-Olanda, Mancini non rinuncia a Barella. Un ballottaggio – Sky

Italia-Olanda è in programma questa sera a Bergamo. Roberto Mancini punta ancora sul centrocampista dell’Inter Nicolò Barella. Le ultime sulla possibile formazione degli azzurri da “Sky Sport”

LA PROBABILE – Questa sera andrà in scena Italia-Olanda di Nations League. Secondo quanto riferito da “Sky Sport 24” il commissario tecnico Roberto Mancini dovrebbe schierare gli azzurri con un 4-3-3: Donnarumma confermato tra i pali, a destra torna D’Ambrosio dopo un turno di riposo. In mezzo pronti Bonucci e Chiellini con Spinazzola a completare il reparto difensivo. A centrocampo Barella partirà, ancora una volta, titolare al fianco di Jorginho e Verratti. In attacco pronti Chiesa, Immobile con Pellegrini in ballottaggio con Kean.