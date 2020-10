Tecca: “Derby cruciale per l’Inter, ma più per il Milan. Eriksen…”

Condividi questo articolo

Massimo Tecca

Massimo Tecca, ospite negli studi di “Sky Sport 24”, ha parlato del campionato che ricomincerà sabato col derby Inter-Milan

SNODO CRUCIALE – Tecca sostiene che il derby di sabato sia una partita fondamentale per entrambe le squadre: «Il Milan ha due capitani perché io Ibrahimovic lo considero un capitano e credo che una delle grandi curiosità di questo derby sia vedere in che condizioni è Ibrahimovic. Sarà uno snodo fondamentale per l’Inter, ma forse di più per il Milan. Eriksen? Conte insiste molto su di lui e dovrà dare quella risposta da campione che per il momento non ha dato in campionato. Se dovesse giocare sarebbe una prova fondamentale per le sue ambizioni e dovrebbe far vedere quello di cui è capace. Conte, che gli ha dato tante chance, potrebbe decidere di cambiare piano tattico».