Inter-Milan, i convocati di Pioli: fuori Tonali e Mandzukic

Pioli Milan

Stefano Pioli ha diramato la lista dei convocati per Inter-Milan, derby di Milano valido per i quarti di finale di Coppa Italia, in programma stasera

LISTA – Stefano Pioli ha diramato la lista dei convocati per Inter-Milan, quarti di finale di Coppa Italia, elenco che vede assenti Tonali e Mandzukic. Presente invece Kalulu.

CONVOCATI – A seguire il comunicato sul sito del club rossonero. “Dopo la sconfitta di sabato in campionato, i rossoneri hanno subito l’occasione per reagire. A San Siro va in scena il secondo Derby stagionale, valido per i Quarti di Finale di Coppa Italia. Inter-Milan, dunque: questi i rossoneri a disposizione di Mister Pioli per la partita.

PORTIERI

A. Donnarumma, Jungdal, Tătărușanu.

DIFENSORI

Calabria, Dalot, Hernández, Kalulu, Kjær, Romagnoli, Tomori.

CENTROCAMPISTI

Castillejo, Díaz, Hauge, Kessie, Krunić, Meïte, Saelemaekers.

ATTACCANTI

Ibrahimović, Leão, Maldini, Rebić“.