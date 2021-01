Romano: Â«Skriniar, cambia la posizione Inter. Nerazzurri molto chiariÂ»

Romano: «Skriniar, cambia la posizione Inter. Nerazzurri molto chiari»

Fabrizio Romano

Fabrizio Romano ha parlato della posizione dell’Inter sul difensore slovacco, Milan Skriniar, cambiata decisamente rispetto alla scorsa estate

SITUAZIONE – Queste le parole di Fabrizio Romano sul futuro di Milan Skriniar. «È cambiata diametralmente la posizione dell’Inter su Skriniar rispetto alla scorsa estate. Con un’apertura alla cessione a fronte di un’offerta vicina ai 50 milioni che poi il Tottenham non ha poi mai fatto, mai spingendosi oltre ai 30-35 milioni per il difensore slovacco. Adesso a gennaio l’Inter ha avuto una posizione diversa perché con tutte le squadre che si sono informate, specialmente dalla Premier League, l’Inter è stata molto chiara. Skriniar non va via. Una presa di posizione, come detto, molto netta. Da vedere nella prossima estate cosa accadrà da questo punto di vista, anche sulla valutazione del giocatore. Però, ad oggi, anche Antonio Conte rispetto all’anno scorso, quando era ritenuto certamente cedibile. Adesso invece lo ha ritenuto intoccabile. Dunque cambia la posizione dell’Inter su Milan Skriniar, in attesa di capirà cosa ci sarà sul suo futuro».

Fonte: Fabrizio Romano – Calciomercato.com