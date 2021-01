Perisic ed Eriksen, tentativo Hertha Berlino in casa...

Perisic ed Eriksen, tentativo Hertha Berlino in casa Inter: la risposta

Perisic – Inter-Crotone – Copyright Inter-News.it, foto Tommaso Fimiano

L’Hertha Berlino avrebbe tentato l’affondo in casa Inter per Ivan Perisic e Christian Eriksen nonché quella del Liverpool per Xherdan Shaqiri

TENTATIVI – Secondo quanto riportato dall’edizione tedesca di Sky Sport, l’Hertha Berlino avrebbe tentato di rinforzarsi bussando alle porte di Inter e Liverpool. Al club nerazzurro avrebbe chiesto Ivan Perisic e Christian Eriksen ricevendo però una risposta negativa. Stesso risultato da parte dei Reds, dove avrebbe provato a prendere Xherdan Shaqiri, ex giocatore della squadra meneghina.

Fonte: Sport.Sky.de