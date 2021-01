Inter-Milan (Coppa Italia): le probabili formazioni dei quarti di finale

COPPA ITALIA – Quarti di finale

Martedì 26/01/2021 ore 20:45 Le probabili formazioni di Inter-Milan

INTER MILAN (3-5-2) (4-2-3-1) 1 HANDANOVIC (C) TATARUSANU 1 37 SKRINIAR DIOGO DALOT 5 6 DE VRIJ KJAER 24 95 A. BASTONI (C) ROMAGNOLI 13 36 DARMIAN THEO HERNANDEZ 19 23 BARELLA KESSIÉ 79 77 BROZOVIC MEITÉ 18 22 VIDAL SAELEMAEKERS 58 14 PERISIC BRAHIM DIAZ 21 9 R. LUKAKU RAFAEL LEAO 17 7 A. SANCHEZ IBRAHIMOVIC 11 Allenatore A. CONTE S. PIOLI Allenatore LA PROBABILE FORMAZIONE DI CONTE IN INTER-MILAN

Inter-Milan: la probabile formazione dell’Inter di Conte in Coppa Italia PANCHINA 27 PADELLI (GK) (GK) A. DONNARUMMA 90 97 A. RADU (GK) (GK) JUNGDAL 96 2 HAKIMI CALABRIA 2 5 GAGLIARDINI CASTILLEJO 7 10 LAUTARO MARTINEZ REBIC 12 11 KOLAROV HAUGE 15 12 SENSI KALULU 20 13 RANOCCHIA FIKAYO TOMORI 23 15 YOUNG D. MALDINI 27 24 ERIKSEN KRUNIC 33 99 PINAMONTI INDISPONIBILI

8 VECINO (infortunato)

33 D’AMBROSIO (infortunato) 4 BENNACER (infortunato)

8 TONALI (infortunato)

9 MANDZUKIC (infortunato)

10 CALHANOGLU (infortunato)

22 MUSACCHIO (infortunato)

46 GABBIA (infortunato) SQUALIFICATI – 99 G. DONNARUMMA DIFFIDATI RANOCCHIA, SKRINIAR, HAKIMI,

VIDAL, ERIKSEN, SANCHEZ e LUKAKU KESSIÉ (e TONALI) ULTIME NOTIZIE

In difesa resta il dubbio Kolarov a sinistra, ma occhio a Ranocchia al centro per contrastare la fisicità di Ibrahimovic. Hakimi dovrebbe iniziare dalla panchina. Dubbio in mezzo al campo, dove Vidal può rifiatare in favore di Gagliardini. Scelte praticamente obbligate per Pioli, che a poche ore dalla partita perde altre pedine utili, soprattutto a partita in corso. Nessun dubbio di formazione, anche se non è da escludere una sorpresa alle spalle di Ibrahimovic.