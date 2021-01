Inter-Milan, difficile l’esordio da titolare di Mandzukic – Sky

Domani Inter-Milan, valida per i quarti di finale di Coppa Italia. In casa rossonera appare difficile l’esordio dal primo minuto del nuovo acquisto Mario Mandzukic

Archiviata la fine del girone d’andata e in attesa dell’inizio di quello di ritorno, a Milano ci si concentra sulla Coppa Italia. Domani si gioca un derby fondamentale in gara unica con in palio un posto nelle semifinali della coppa nazionale. In casa rossonera si cerca di metabolizzare la brutta sconfitta contro l’Atalanta per preparare la stracittadina. Secondo “Sky Sport 24” appare difficile l’esordio del nuovo acquisto Mario Mandzukic. L’attaccante croato infatti non ha ancora la condizione per poter giocare dal primo minuto essendo reduce da una lunga inattività, più probabile un suo ingresso nel finale come accaduto sabato contro l’Atalanta.