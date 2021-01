Jiangsu Suning, parte la preparazione: c’Ã¨ un caso allenatore

Jiangsu Suning, parte la preparazione: c’è un caso allenatore

Lo Jiangsu Suning, campione in carica del campionato cinese, ha iniziato oggi la preparazione per la prossima stagione ma l’allenatore Cosmin Olaroiu non si è presentato così come gli altri stranieri della rosa e dello staff

Inizia oggi la preparazione dello Jiangsu Suning, club cinese di proprietà del gruppo Suning come l’Inter, in vista della prossima stagione. Lo Jiangsu ha vinto l’ultima edizione del campionato cinese, ma è alle prese con un problema riguardante gli stranieri. Secondo quanto riportato da Titan Sports Plus infatti il tecnico, il rumeno Cosmin Olaroiu, non si è presentato al centro sportivo e come lui tutti gli stranieri della rosa e dello staff tecnico ad eccezione del preparatore atletico Ferdinando Hippoliti.