Trevisani: Â«Campionato pazzo, incredibile che l’Inter non vinca a UdineÂ»

Trevisani: «Campionato pazzo, incredibile che l’Inter non vinca a Udine»

Riccardo Trevisani

Riccardo Trevisani, giornalista Sky, ha parlato del campionato di Serie A prendendo il pareggio dell’Inter a Udine come prova della sua imprevedibilità. Le parole di Trevisani ospite di oggi ai microfoni di “Tutti Convocati” su Radio 24

CAMPIONATO PAZZO – Trevisani sottolinea l’imprevedibilità di questo campionato: «E’ il campionato più pazzo del mondo. Non è una cosa fattibile che l’Inter batta la Juventus in quella maniera, vada a giocare a Udine contro l’Udinese che tre giorni prima ha dato il sangue per pareggiare contro l’Atalanta e finisca diversamente da 0-2 o 0-3. Questo ci dice che siamo in un campionato senza certezze. Ad oggi non c’è una cosa di cui si possa stare sicuri, come l’Inter che non vince con l’Udinese che ha fatto 72 ore scarse di riposo».