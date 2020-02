Inter-Ludogorets: per Sanchez l’ultimo treno per conquistare Conte? – SM

Inter-Ludogorets di questa sera può essere per Alexis Sanchez l’ultima occasione per conquistarsi definitivamente un posto nell’Inter di Antonio Conte

Questa sera contro il Ludogorets, nella gara di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League, Alexis Sanchez scenderà in campo dal primo turno nel massiccio turn-over previsto da Antonio Conte per la gara contro i bulgari in vista della sfida di campionato contro la Juventus di domenica sera. Secondo “Sport Mediaset” per l’attaccante cileno, fino a questo momento deludente anche a causa di diversi problemi fisici, potrebbe essere l’ultima occasione per conquistarsi un po’ di spazio in un reparto offensivo dove la titolarità di Romelu Lukaku e Lautaro Martinez (oggi assente per squalifica) non sembra essere in discussione. L’età, i problemi fisici e l’alto ingaggio sembrano chiudere a prescindere ogni possibilità di riscatto a fine stagione, ma l’attaccante cileno vuole comunque lasciare un segno in questo finale di stagione con la maglia dell’Inter.