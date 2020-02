Juventus-Inter, Chiellini probabile dal 1′. Rientra Douglas Costa? – Sky

Juventus-Inter, sfida al vertice in Serie A, si avvicina. I bianconeri vorranno riscattare il passo falso in Champions League arrivato contro il Lione. Da “Sky Sport 24” arrivano le ultime notizie sulla possibile formazione dei bianconeri guidati da Sarri.

RISCATTO – Juventus-Inter, sfida al vertice del campionato di Serie A, si avvicina. La squadra bianconera vuole riscattare la sconfitta patita contro il Lione in Champions League. Sulla sfida, in programma domenica sera alle 20:45, Francesco Cosatti fa il punto sui possibili uomini che verranno impiegato da Maurizio Sarri: «Chiellini? Posso immaginarmelo titolare già con l’Inter. È vero, rientra da un infortunio, ma ha già giocato da titolare la gara contro la SPAL. Douglas Costa, magari non partirà titolare ma potrebbe giocare uno spezzone di partita. Khedira? È stato convocato, magari non contro l’Inter, ma nelle prossime sfide potrebbe dare il suo contributo».