Inter-Ludogorets: Conte cambia, solo due ci saranno con la Juventus – SM

Inter-Ludogorets di questa sera vedrà una formazione nerazzurra parecchio rimaneggiata. Probabilmente domenica contro la Juventus si vedranno solo due giocatori di quelli che giocheranno stasera

In un Giuseppe Meazza spettrale, a porte chiuse per l’emergenza Coronavirus, l’Inter giocherà questa sera contro il Ludogorets nel ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. Il discorso qualificazione sembra essere ben impostato per i nerazzurri dopo la vittoria per 2-0 nell’andata in Bulgaria, ma Conte non vorrà abbassare la guardia. Secondo “Sport Mediaset” ci sarà comunque un ampio turn-over e resterà a riposo praticamente tutta quella che sarà la formazione titolare di Juventus-Inter di domenica sera con l’eccezione, probabilmente, di Barella e Lukaku.