Inter-Liverpool 0-0 al 45′, sfortuna nera! Traversa nega il gol a Calhanoglu

Termina il primo tempo di Inter-Liverpool, sfida valevole per gli ottavi di finale della UEFA Champions League (segui QUI la nostra live). Ecco quanto successo fin qui a San Siro, con i nerazzurri che tengono testa agli avversari. Solo la traversa nega la rete del vantaggio ad Hakan Calhanoglu.

MALEDETTA TRAVERSA – Bella partita a San Siro fin dalle prime battute, dove l’Inter tiene testa agli avversari e si fa vedere anche in un paio di occasioni in avanti, con Lautaro Martinez soprattutto che prova la conclusione dalla distanza senza trovare lo specchio della porta per pochi centimetri. I nerazzurri spaventano il Liverpool al 16′, quando Ivan Perisic porta palla sulla sinistra e mette in mezzo, controllo in area di Hakan Calhanoglu e siluro che va a stamparsi contro la parte interna della traversa, rimbalzando poi lontano dalla porta difesa da Alisson. Copione che prosegue per tutto il resto del primo tempo, caratterizzato da grande fisicità ma senza altre grosse occasioni da una parte e dall’altra. Per vedere la prima rete dell’incontro, tutto rimandato alla ripresa.

INTER 0 – 0 LIVERPOOL

MARCATORI: //

INTER (3-5-2): 1 Handanovic (C); 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 A. Bastoni; 2 Dumfries, 22 Vidal, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 14 Perisic; 9 Dzeko, 10 Lautaro Martinez.

A disposizione: 21 Cordaz, 97 A. Radu; 5 Gagliardini, 7 A. Sanchez, 13 A. Ranocchia, 32 F. Dimarco, 33 D’Ambrosio, 36 Darmian, 38 Sangalli, 47 Franco Carboni, 88 Caicedo. Allenatore: Simone Inzaghi

LIVERPOOL (4-3-3): 1 Alisson; 66 Alexander-Arnold, 5 Konaté, 4 van Dijk (C), 26 Robertson; 6 Thiago Alcantara, 3 Fabinho, 67 Elliott; 11 Salah, 20 Diogo Jota, 10 Mané.

A disposizione: 62 Kelleher; 7 Milner, 8 N. Keita, 9 Firmino, 12 J. Gomez, 14 J. Henderson, 15 Oxlade-Chamberlain, 18 Minamino, 21 Tsimikas, 23 Luis Diaz, 27 Origi, 32 Matip.

Allenatore: Jurgen Klopp