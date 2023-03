Inter-Lecce, seduta mattutina per i ragazzi di Baroni: due assenti e uno a parte

Prosegue l’avvicinamento a Inter-Lecce, match valido per la 25° giornata di Serie A. Salentini al lavoro questa mattina. Baroni con due assenze

VERSO IL MATCH − Si avvicina progressivamente Inter-Lecce. I nerazzurri sono chiamati al riscatto dopo il clamoroso KO di Bologna per 1-0. Sfida fondamentale a San Siro. I salentini oggi hanno fatto lavoro mattutino, con due assenze: Banda e Pongracic. Il primo ha avuto qualche giorno di permesso per rientrare in patria a causa di un grave lutto. Personalizzato invece per Voelkerling. Per Dermaku, invece, lavoro di ricondizionamento. Domani mattina altra seduta al Deghi Center di San Pietro in Lama.

Fonte: uslecce.it