Palmeri: «San Siro? L’Inter ha metabolizzato la scelta del Milan. Ora 2 vie»

Il tema stadio di Inter e Milan è entrato nella sua fase clou, con i rossoneri che ha deciso di non proseguire insieme ai cugini con San Siro. Palmeri illustra le due opzioni per i nerazzurri

SCELTA METABOLIZZATA − In merito all’intervento di Antonello sul tema stadio (vedi articolo), si è espresso l’inviato di Sportitalia, Tancredi Palmeri. Le sue parole: «L’AD dell’Inter Alessandro Antonello ci ha fatto capire che la società nerazzurra ha già metabolizzato la scelta del Milan di non proseguire insieme a San Siro. Hanno capito le intenzioni dei rossoneri, ed ora tocca decidere a loro se andare su un nuovo progetto, se è fattibile, o se dovranno rimanere a San Siro. La situazione sembra si ormai assorbita in casa Inter».