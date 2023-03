De Siervo: «In Serie A tanti big, da Lukaku a Lautaro Martinez, Immobile…»

De Siervo, Amministratore Delegato della Lega Serie A, ha difeso il campionato di Serie A parlando di torneo top con grandi stelle. Citati Lukaku, Lautaro Martinez e molti altri

GRANDI STELLE − Da Abu Dhabi, ha parlato così l’AD della Serie A Luigi De Siervo: «Il nostro calcio può vantare brand globali e starpower players come Di Maria, Ibrahimovic, Leao, Osimhen, Dybala, Immobile, Lukaku e Lautaro Martinez solo per citarne alcuni. Ma ce ne sono tanti altri. Abbiamo anche costituito e spingeremo il progetto Leggende. Ambassador internazionali come Totti, Del Piero, Vieri, Cannavaro, Kakà e Shevchenko, tutti capaci di portare il calcio italiano nel mondo».