Inter-Lecce, quale difesa per Inzaghi? Due opzioni in corso di valutazione – CdS

Si comincia già a pensare alla formazione di Inter-Lecce, con le condizioni di Dimarco e Skriniar da valutare (vedi articolo). Inzaghi, riporta il Corriere dello Sport, ha due opzioni in difesa.



QUALI SCELTE? – Per Inter-Lecce non è affatto scontato rivedere Milan Skriniar, anche se l’infortunio che lo ha tolto dalla partita di Bologna non è grave. Il Corriere dello Sport non lo inserisce fra le prime opzioni di formazione in vista di domenica (ore 18), con due soluzioni possibili per Simone Inzaghi. La prima riguarda abbassare di nuovo Matteo Darmian, come al Dall’Ara, con Denzel Dumfries largo a destra. La seconda vede Danilo D’Ambrosio a fare il braccetto, per provare a riscattarsi dall’errore costato la ripartenza vincente di Riccardo Orsolini. Sicura la presenza di Alessandro Bastoni per Inter-Lecce, mentre al centro Francesco Acerbi appare favorito su Stefan de Vrij.

Fonte: Corriere dello Sport – Adriano Ancona