Inter-Lazio, Inzaghi ne manda 12 al riscaldamento: Hoedt in preallarme

Simone Inzaghi Lazio

Inter-Lazio prenderà il via alle ore 20.45 e non è escluso che la formazione di Inzaghi possa essere diversa da quella comunicata (vedi articolo). È in corso il riscaldamento dei biancocelesti e sul prato del Meazza sono in dodici in campo, con l’aggiunta di Hoedt.

PROBLEMI ALL’ULTIMO? – Per Inter-Lazio potrebbe esserci un cambio all’ultimo nella formazione di Simone Inzaghi. Come noto già da ieri Stefan Radu non è al meglio: il difensore rumeno ha fatto un provino stamattina, che ha dato esito positivo. Il tecnico l’ha inserito fra i titolari, ma non è ancora certa la sua presenza in campo. Per questo motivo, al gruppo dei biancocelesti impegnato ora nel riscaldamento, si è aggiunto anche Wesley Hoedt. L’olandese era in ballottaggio proprio con Radu, se quest’ultimo non dovesse dare garanzie sarebbe scontato il cambio.